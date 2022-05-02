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ملك المغرب يعفو عن محكومين في قضايا إرهاب بعد نبذهم للتطرف

العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي محمد السادس
وكالات
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 2:32 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 2:32 م

أعلنت وزارة العدل المغربية، أمس الأحد، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر عفوا بمناسبة عيد الفطر، شمل 29 شخصا محكومين في قضايا "إرهاب" بعد تأكيدهم "تشبثهم بثوابت الأمة" و"نبذهم للتطرف".

وقالت الوزارة، في بيان، إن مجموعة من 29 محكوما في "قضايا الإرهاب أو التطرف" قد شملهم العفو "بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".

وأوضح البيان أنه سيتم "العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لـ23 سجينا"، بينما سيجري "التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـ6 سجناء".

ويستهدف برنامج "المصالحة" الذي تنظمه المندوبية العامة للسجون ومؤسسات رسمية أخرى منذ 2017، الراغبين في مراجعة أفكارهم بين المدانين في قضايا التطرف الديني.

واعتقلت السلطات المغربية منذ عام 2002 أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خلية إرهابية، بحسب إحصاءات رسمية.

وفي المجموع، أصدر الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر عفوا عن 958 شخصا حُكِم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.


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