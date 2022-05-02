العليمي: تحقيق السلام الدائم كان حاضرا في نقاشاتنا خلال زيارة السعودية والامارات

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، أن السعي لتحقيق السلام الدائم والمستدام كان حاضرا في كل نقاشاتنا، خلال الزيارة إلى السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أنه رغم كل الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي أكدنا ونؤكد تمسكنا بالهدنة وندعو لضرورة احترامها والالتزام ببنودها، وسنعمل بكل جدية لتوفير كل الظروف لإنجاحها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن العليمي " لمسنا من خلال الزيارة إلى السعودية والإمارات مدى الحرص الصادق على أمن واستقرار اليمن أرضا وإنساناً، ولقيت همومنا وتطلعات شعبنا التي حملناها إليهم تجاوبا أخوياً عاليًا، وتأكيد كبيرا على الوقوف مع الشعب اليمني والدولة اليمنية لاسيما في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني والذي ستكون له اثاره الايجابية على ابناء شعبنا الذين يستحقون حياة أفضل بعد ان انهكتهم هذه الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية".

ودعا كافة المكونات السياسية والاجتماعية ورجال الفكر والثقافة والاعلام الى توحيد صفهم، وجمع كلمتهم فقوتنا في اجتماعنا وتوحدنا، وعلينا جميعا مسؤولية الحفاظ على ذلك والعمل معاً من اجل بلدنا واهلنا، والاصطفاف خلف المجلس، فالجميع شركاء، فليس في قاموسنا الاقصاء والتهميش.

واشار الى ان العاصمة المؤقتة عدن كانت حاضرة كأولوية خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وخصوصا اعادة تأهيل وتحسين الخدمات فيها وصيانة وتطوير البنية التحتية وتوفير الامن والاستقرار.