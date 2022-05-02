ألمانيا: الاتحاد الأوروبي سيوقف استيراد الفحم الروسي هذا الصيف

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي سيوقف استيراد الفحم الروسي هذا الصيف، وسيتخلص من النفط الروسي بنهاية عام 2022.

وقال "شولتس"، في في مقابلة مع صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية، بثتها اليوم الإثنين عبر موقعها الإلكتروني، إن الاتحاد الأوروبي سيوقف استيراد الفحم الروسي خلال فصل الصيف وسيتخلص من النفط الروسي بنهاية عام 2022، موضحًا أن التكتل الأوروبي تبنى، إلى جانب شركائه عبر الأطلسي، "عقوبات غير مسبوقة ضد الاتحاد الروسي". .

أشار إلى أن "العديد من الدول انضمت إلى هذه العقوبات، حتى لو كان ذلك يعني بالضرورة تكاليف اقتصادية علينا"، مضيفا: "علاوة على ذلك، أننا ننفذ الآن سياسة طموحة للغاية لتقليل اعتمادنا على استيراد الوقود الأحفوري من روسيا. سنوقف استيراد الفحم الروسي هذا الصيف، كما أننا سنوقف النفط الروسي تدريجيًا حتى نهاية العام وسنخفض الغاز".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.