سهرة مع روائع كوكب الشرق "أم كلثوم" تحييها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، في الثامنة مساء الخميس 5 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية".

يتضمن البرنامج باقة من أعمال سيدة الغناء العربى التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين، منها موسيقى ألف ليلة وليلة ويا مسهرني، على بلد المحبوب، الفوازير، غني لي شوي شوي، مادام تحب بتنكر ليه، عن العشاق، جمال الدنيا، برضاك يا خالقي، دارت الأيام، حبيبي يسعد أوقاته، سيرة الحب أداء غرام رأفت، أشرقت، شروق شريف، حسناء، علي الخبيري وعازف القانون على الخبيري.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست في عام 2004، وشاركت بمهرجان الموسيقى العربية عام تأسيسها، كما قدمت العديد من الحفلات الخاصة بالأطفال كما تشارك في مختلف المناسبات والاحتفالات الوطنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى مساهمتها في إحياء ذكرى رموز الغناء العربي.