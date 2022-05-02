لافروف: روسيا لن تحاول إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا بحلول يوم النصر

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو "لن تضع أطرا زمنية محددة لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك يوم النصر، الذي يتم الاحتفال به في 9 مايو".

وأضاف الوزير الروسي -في تصريحات صحفية ردا على سؤال ما إذا كانت روسيا تخطط لإكتمال وإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا في يوم النصر- "قواتنا لن تحدد أنشطتها بشكل مصطنع في تاريخ محدد، بما في ذلك يوم النصر.. سنحتفل رسميا في التاسع من مايو بالطريقة التي نتبعها دائما".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ووفقا للافروف، فإن وتيرة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تعتمد أولا وقبل كل شيء على الحاجة إلى تخفيف المخاطر على المدنيين والقوات الروسية.

وأشار لافروف إلى أن العملية كانت تهدف بشكل خاص إلى ضمان سلامة المدنيين والتأكد من عدم وجود تهديدات من أوكرانيا للمدنيين وروسيا.