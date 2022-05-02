شرطة الأقصر توزع أعلام مصر عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر

شهدت مدينة الأقصر، صباح اليوم الأحد، قيام عدد من ضباط وأفراد الشرطة بتوزيع أعلام مصر، وورود على المواطنين، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، وهو ما لاقى استحسان المواطنين بعد أداء الصلاة بساحة مسجد أبو الحجاج الأقصري.

وشارك عدد من رجال الشرطة، وقيادات أمنية في توزيع أعلام مصر على المواطنين، بجانب التقاط صورا تذكارية مع عدد منهم وأبنائهم الأمر الذي نال إعجاب الحاضرين، مرددين شعار تحيا مصر.

وخصصت مديرية أمن الأقصر طواقم أمنية ثابتة ومتحركة من رجال المرور بمحيط الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز ومدن المحافظة لتأمين المواطنين في أثناء تأدية صلاة عيد الفطر المبارك من جهة، ومن أخرى تيسير حركة المرور وتنظيمها خاصة بعد انتهاء المواطنين من أداء الصلاة.