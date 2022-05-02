 شرطة الأقصر توزع أعلام مصر عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر - بوابة الشروق
الإثنين 2 مايو 2022 8:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

شرطة الأقصر توزع أعلام مصر عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر

شرطة الأقصر توزع أعلام مصر
شرطة الأقصر توزع أعلام مصر
محمد راشد
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 8:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 8:25 ص

شهدت مدينة الأقصر، صباح اليوم الأحد، قيام عدد من ضباط وأفراد الشرطة بتوزيع أعلام مصر، وورود على المواطنين، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، وهو ما لاقى استحسان المواطنين بعد أداء الصلاة بساحة مسجد أبو الحجاج الأقصري.

وشارك عدد من رجال الشرطة، وقيادات أمنية في توزيع أعلام مصر على المواطنين، بجانب التقاط صورا تذكارية مع عدد منهم وأبنائهم الأمر الذي نال إعجاب الحاضرين، مرددين شعار تحيا مصر.

وخصصت مديرية أمن الأقصر طواقم أمنية ثابتة ومتحركة من رجال المرور بمحيط الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز ومدن المحافظة لتأمين المواطنين في أثناء تأدية صلاة عيد الفطر المبارك من جهة، ومن أخرى تيسير حركة المرور وتنظيمها خاصة بعد انتهاء المواطنين من أداء الصلاة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك