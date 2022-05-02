6 توجيهات من السيسي خلال حفل عيد الفطار المبارك بمركز المنارة

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع حضور حفل عيد الفطار المبارك بمركز المنارة كما عبر الرئيس عن سعادته بحضور المناسبة.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الشهداء والمصابين وذوى الهمم الاحتفالَ بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس؛ حيث من المقرر أن يتجول الرئيس السيسي مع أبناء الشهداء داخل معارض وأجنحة المركز المخصص لاحتفالية عيد الفطر المبارك الذى يحتوى على عدد من الألعاب والعروض الفنية.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاةَ عيد الفطر المبارك اليوم الإثنين بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وجاء أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال احتفال عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات:

- السيسي يهنئ أبطال مسلسل الاختيار 3

-حاولنا حل الأزمة دون أن يحدث تصادم

- لم نعتد على أحد وقد نقلتم الواقع الفعلي لما حدث

- يطالب المصريين بالحفاظ على مصر

-مسلسل الاختيار 3 ساهم في بناء وعي حقيقي للمواطنين

- يكرم عددا من أسر شهداء الجيش والشرطة