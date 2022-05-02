رئيس كينيا ونائبه يتبادلان الانتقادات قبل أشهر قليلة من الانتخابات

انتقد وليام روتو، نائب الرئيس الكيني، رئيسه أوهورو كينياتا في مشاحنة علنية، ما يظهر مدى عمق الخلاف في الإدارة الكينية قبل الانتخابات المقررة في أغسطس.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، نشر روتو الذي يسعى لخلافة كينياتا في منصب الرئيس، تغريدة على تويتر عن مأزق طال مداه في مجلس الوزراء لأكبر اقتصاد في شرق قارة أفريقيا.

وجاءت التغريدة ردا على تلميح بأنه يتقاعس عن أداء مهام عمله، وأصبح ينتقد الحكومة التي ينتمي إليها.

وقال الرئيس كينياتا في تجمع حاشد أمس الأحد إن بعض القادة يشكون من ارتفاع تكاليف المعيشة ويحرضون الشعب بدلا من تقديم حلول، وأضاف أن هؤلاء ينبغي عليهم الاستقالة.

ولم يذكر كينياتا روتو بالاسم في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة عيد العمال، والذي أعلن خلاله عن زيادة بنسبة 12% في الحد الأدنى للأجور.

وبعد ذلك بلحظات، نشر روتو مقطع الفيديو لكينياتا وهو يدلي بهذه التعليقات عبر حسابه على تويتر، وقال إنه تم تجريده من مسؤولياته "سيدي الرئيس، أنا متاح... للأسف كانت آخر حكومة قبل عامين".