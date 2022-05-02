وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يجرون محادثات بعد خفض الغاز الروسي

يعقد وزراء الطاقة من دول الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة، اليوم الاثنين، حيث يسعى الاتحاد جاهدا من أجل استجابة موحدة لمطلب موسكو بأن يدفع المشترون الأوروبيون مقابل الغاز الروسي بالروبل أو يواجهون انقطاعا في إمداداتهم.

وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية -على موقعها الإلكتروني- أن تلك الدول خططت بالفعل للتوقف عن استخدام الغاز الروسي هذا العام، وتقول إنها تستطيع التعامل مع التوقف، لكنها أثارت مخاوف من أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك ألمانيا (القوة الاقتصادية في أوروبا التي تعتمد على الغاز)، قد تكون التالية.

وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا، الأسبوع الماضي، بعد أن رفضتا تلبية مطالبها بالدفع الفعلي بالروبل.

ومع مواجهة العديد من الشركات الأوروبية المواعيد النهائية لسداد الغاز في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن دول الاتحاد الأوروبي لديها حاجة ملحة لتوضيح ما إذا كان بإمكان الشركات الاستمرار في شراء الوقود دون انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت موسكو إن مشتريي الغاز الأجانب يجب أن يودعوا اليورو أو الدولارات في حساب في بنك "جازبروم بانك" الروسي المملوك للقطاع الخاص، الذي يتولى تحويل تلك العملات إلى الروبل الروسي.