بيل جيتس: ربما لم نشهد بعد الجانب الأسوأ في كوفيد 19

حذر مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس من أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار لمنع وقوع جائحة أخرى في المستقبل، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون أسوأ ما في وباء كوفيد-19 لم يحدث بعد.

وقال جيتس لصحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الإثنين: "يبدو لي أنه من الغريب أننا قد نفشل في النظر إلى هذه المأساة وعدم القيام بهذه الاستثمارات نيابة عن مواطني العالم".

وأضاف جيتس أنه قلق أيضًا بشأن مستقبل جائحة كورونا، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، وقال: "التمويل الحالي لمنظمة الصحة العالمية ليس جادًا على الإطلاق بشأن الأوبئة. ما زلنا معرضين لخطر هذا الوباء الذي يولد متغيرًا من شأنه أن يكون أكثر قابلية للانتقال وحتى أكثر فتكًا."

واقترح جيتس مبادرة عالمية للاستجابة للأوبئة، والتي يقول إنه ينبغي أن تديرها منظمة الصحة العالمية.

وقال: "حجم الأموال المتضمنة صغير جدًا مقارنة بالفائدة وسيكون اختبارًا، هل يمكن للمؤسسات العالمية تحمل مسؤوليات جديدة بطريقة ممتازة، حتى في فترة زمنية تكون فيها العلاقات بين الولايات المتحدة والصين صعبة، والولايات المتحدة وروسيا صعب للغاية؟".