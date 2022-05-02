خلال فترات الأعياد، يستغل البعض الإجازات في السفر لقضاء عطلة مختلفة وجديدة. وهناك بعض الأمور التي ترتبط بالسفر يجب معرفة كيفية التعامل معها بطريقة صحية، خاصة إذا كنت تعاني منها، مثل "اضطراب الرحلات".

يختلف اضطراب الرحلات الجوية الطويلة اعتمادًا على ما إذا كان وقت نومك الأساسي يتوافق مع وقت سابق أو متأخر عن الموعد الجديد، وهناك نوعين مختلفين من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، الأول تغيير إيقاعات الوقت الطبيعي لجسمك لتناسب الجدول الزمني للمكان الجديد، والثاني هو جدول أعمالك أو فترات نشاطك في المكان الجديد، بحسب ما ورد في تقرير روي ف بوميستر، المتخصص النفسي، لموقع "سيكولوجي توداي".

بقول بوميستر: "لفهم الاختلاف الذي يحدث لجسدك، تخيل أنك قمت برحلة طويلة إلى مؤتمر وأنت في غرفتك بالفندق الساعة 6 مساءً، في هذه الأثناء من يومك العادي تكون في طريقك إلى المنزل أو لا زلت تعمل. هذا فرق 6 ساعات عن منتصف الليل ومعاد نومك التقليدي؛ لأن جسدك يأخذ وقتا لكي يتأقلم مع المواعيد الجديدة".

من الأشياء المرتبطة باضطراب النوم أثناء فترات السفر، اضطرابات الشهية، حيث يوضح بوميستر: "الشهية هي جزء من الساعة البيولوجية، وإذا كان الصباح في مكان ما -موعد الاستيقاظ- يتوافق مع فترة ما بعد الظهر أو المساء في منزلك -المواعيد التقليدية- فإن جسمك يعتقد أنك قضيت معظم اليوم بدون طعام، وتكون شهيتك مفتوحة أكثر، وتحتاج لتناول طعام الغداء أو العشاء وليس الإفطار".

وأضاف: "النصيحة المعتادة لجعل جسمك يتقبل النوم في فترة ما بعد الظهيرة أو التغيير عموما، هي التمدد في اليوم الأول من السفر، على سبيل المثال، عندما تسافر من الولايات المتحدة إلى أوروبا، فإنك تهبط في الصباح، بينما يكون جسمك جاهزًا للنوم، حينها ابق مستيقظًا حتى الساعة 9 مساءً على الأقل، ويمكن تناول بعض المنبهات التي تحتوي على الكافيين لمحاولة استعادة توازن مواعيد نومك، مثل الشاي أو القهوة أو الكولا، أو ممارسة بعض التمارين البدنية لمدة 20 دقيقة مثل السير على الأقدام".