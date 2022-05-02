الصين تسجل 846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل البر الرئيسي 846 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت اللجنة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى تسجيل 4 آلاف و662 حالة شفاء.