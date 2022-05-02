الرئيس السيسي يشارك أبناء الشهداء في ساحة الألعاب خلال احتفالية عيد الفطر

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة أبناء الشهداء في ساحة الألعاب خلال احتفالية عيد الفطر المبارك. وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع عدد من أبناء الشهداء، ثم قام بتوزيع الحلوى على الأطفال.