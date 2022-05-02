 مقتل 8 أشخاص إثر اندلاع حريق في حرم جامعي بالفلبين - بوابة الشروق
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مقتل 8 أشخاص إثر اندلاع حريق في حرم جامعي بالفلبين

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 8:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 8:59 ص

 قال مكتب الحماية من الحرائق إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم اليوم الاثنين إثر اندلاع حريق في منطقة سكنية داخل حرم جامعة حكومية في الفلبين.

وجاء في تقرير أن المكتب أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحريق، الذي آتى على أكثر من 80 منزلا في حرم جامعة الفلبين في ضاحية كزون في مانيلا.

وقال المحققون إن الحريق انتشر سريعا في المنازل، المصنوعة من مواد خفيفة.

ومازالت تعمل السلطات على تحديد سبب اندلاع الحريق، ولكن يتردد أنه بدأ في غرفة نوم بالطابق الثاني بأحد المنازل.

وأوضح المكتب أن نحو 250 أسرة أو أكثر من ألف فرد تضرروا من الحريق، الذي تسبب في وقوع خسائر تقدر قيمتها بـ 150 الف بيسو (3000 دولار).


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