اليونان تعيد فتح مدارسها غدا مع الالتزام بمجموعة محدثة من إجراءات مكافحة كورونا

من المقرر أن تعيد اليونان فتح مدارسها غدا الثلاثاء بعد انتهاء عطلة عيد الفصح، ولكن مع الالتزام بمجموعة محدثة من الإرشادات التي تهدف إلى مكافحة تفشي مرض "كوفيد -19"، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية اليوم.

وبحسب دليل قواعد مكافحة فيروس كورونا الصادر عن وزارة التعليم اليونانية، فإن الكمامات ستظل إلزامية بالنسبة للطلاب والمعلمين والعاملين في الأماكن المغلقة، وكذلك في الأماكن المفتوحة. كما يجب أن تحافظ المدارس على اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، والقيام بإجراءات التعقيم الروتينية، والاهتمام بتهوية الأماكن المغلقة.

ولن تكون هناك حاجة لإجراء فحص للطلبة والمعلمين والعاملين الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للتأكد من عدم إصابتهم بمرض "كوفيد -19".

جدير بالذكر أن اليونان ألغت أمس الأحد معظم الإجراءات المتبعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بعد عامين من ظهور الجائحة واتخاذها لإجراءات تقييدية غير مسبوقة.