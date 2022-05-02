دراسة جديدة: الصبغة المتواجدة في النبات تقلل بشدة ضغط الدم المرتفع

أفاد علماء صينيون في جامعة "ساوثرن ميكال" في بكين، بأن صبغة النبات التي تعطى النبات لونه المميز، يمكن أن تقلل بشدة من ضغط الدم المرتفع لدى الإنسان.

وأوضح العلماء أن تناول "الفلافونويد كيرسيتين" وهي مادة لونية نباتية من مجموعة البولي فينول وفلافوند المضادة للأكسدة، يمكن أن تقلل بشكل كبير من ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، ومادة " الكيرسيتين"، هى صبغة نباتية تتواجد عادة فى العديد من البناتات، والأطعمة، مثل البصل، الشاي، التفاح، والنبيذ الأحمر، وفي الدراسة الحالية التي نشرت نتائجها فى عدد مايو من مجلة التغذية الطبية، راجع الفريق البحثى دراسات متعددة قيمت تأثير مادة "الكيرسيتين" على ضغط الدم مستويات السكر في الدم، فقد قيم العلماء كل دراسة نسبة الجلكوز في الدم، أو الكوليسترول الكلى، أو الإنسولين، تم تضمين 17 دراسة مع ما مجموعه 886 مشاركا.

ووجد الباحثون نتائج 13 مجموعة علاجية خلال الدراسات، أظهرت أن مادة " الكيرسيتين" تعمل على تخفيض مستوى ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ، فقد أظهر المشاركون الذين تناولوا "الكيرسيتين" لمدة ثمانية أسابيع أو أكثر تغيرًا ملحوظًا في مستويات كوليسترول، البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

وخلص الفريق البحثي إلى أن إنخفاض ضغط الدم بأكثر من 10 ملم زئبقى ساهم فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة بلغت (50%)، وما بين (35– 40%) للسكتة الدماغية، وحوالي ما بين (20– 25%) لإحتشاء عضلة القلب (تضخم عضلة القلب)، لذلك يقترح الباحثون أن التأثيرات الإيجابية لتناول مادة "الكيرسيتين" على خفض ضغط الدم تدعم استخدامها في علاج مرضى ضغط الدم المرتفع.