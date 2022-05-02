إصابة 3 أشخاص بالرصاص خلال مظاهرة عيد العمال في تشيلي

أصيب 3 أشخاص بالرصاص وأوقف اثنان آخران في مواجهات عنيفة، أمس الأحد، في سانتياجو عاصمة تشيلي، خلال مظاهرة بمناسبة عيد العمال الذي يُحتفي به في الأول من مايو من كل عام.

ووقعت حوادث أثناء المسيرة التي نظّمتها مجموعة نقابية في سانتياجو. فقد أضرم متظاهرون النار في حواجز ودخل بعضهم إلى متاجر وتواجهوا مع تجار.

وقال قائد الشرطة الوطنية انريكي مونراس: "وقعت مواجهات بين تجار شوارع استخدموا للأسف أسلحة نارية وجرحوا 3 أشخاص، هم امرأتان ورجل".

وأكدت الشرطة توقيف أجنبيَين اثنين يُشتبه في أنهما أطلقا النار. وفتحت النيابة العامة تحقيقًا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال رئيس تشيلي جابرييل بوريك: "يُحول العنف إلى أمر عادي، لا يمكن أن نسمح لعصابات إجرامية بالسيطرة على شوارع بلادنا".

فى سياق متصل، جرت مسيرة تقليدية نظّمتها النقابة الرئيسية في البلاد وشارك فيها آلاف الأشخاص، من دون حوادث تذكر.

وقال رئيس النقابة دافيد أكونيا: "مسرورون، إنه يوم مميّز بعد عامين من الإغلاق يهدف إلى الاعتراف بعمل عدد كبير من الزملاء، على غرار العمّال (في قطاعات) الصحة والتجارة والنقل، الذين كانوا أساسيين" للتغلب على وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبينما من المقرر رفع الحدّ الأدنى للأجور في تشيلي من 350 ألف بيزوس (390 يورو) إلى 400 ألف بيزوس اعتبارًا من أغسطس المقبل، قال الرئيس بوريك إن هدفه رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 500 ألف بيزوس قبل نهاية ولايته عام 2026.