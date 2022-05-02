تراجع «مول» المجرية لتكرير النفط بعد إعلان الاتحاد الأوروبي اعتزامه حظر النفط الروسي

تراجعت شركة تكرير النفط المجرية "مول"، صاحبة أفضل أداء حتى الآن هذا العام في بودابست، بنسبة تصل إلى 5ر3% بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه يعتزم فرض عقوبات على النفط الروسي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، بأن "مول" تحصل على نفط الأورال عن طريق خط أنابيب، وقد شهدت تحقيق أرباح عالية من خلال اتساع فجوة الأسعار بين نفط الأورال وخام برنت القياسي.

وقال جيلرت جال، وهو محلل في شركة "كونكورد" للسمسرة المحلية، إن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، وذلك فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة، وتأثيرها على شركة "مول".

وسوف تستفيد شركة "مول" في حال سُمح للمجر بإرجاء تنفيذ العقوبة لمدة تتراوح بين عام وعام ونصف، لوقف تدفق النفط، مما سيمنحها الوقت لإجراء تغييرات لتكرير النفط غير القادم من الأورال، والاستثمار في الخدمات اللوجستية، بحسب ما يقوله جال.