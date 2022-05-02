كوريا الجنوبية تسجل عجزا في ميزانها التجاري في أبريل

سجلت كوريا الجنوبية عجزا في الميزان التجاري خلال شهر أبريل الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين.

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية يوم أمس الأحد، فقد بلغ حجم صادرات كوريا الجنوبية في أبريل الماضي 57 مليارا و690 مليون دولار، بزيادة نسبتها 6ر12% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم وارداتها 60 مليارا و350 مليون دولار، بزيادة نسبتها 6ر18%.

وبهذا بلغ حجم العجز في الميزان التجاري الكوري 66ر2 مليار دولار.

وأرجع التقرير السبب الرئيسي في هذا العجز خلال الشهرين الماضيين رغم زيادة الصادرات، إلى ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن حجم الواردات الكورية من الوقود، منها النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، بلغ 14 مليارا و810 ملايين دولار في أبريل الماضي، أي ضعف الحجم المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو 7 مليارات و720 مليون دولار.