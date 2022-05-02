فيردي الألمانية تبدأ إضرابا لعدة أيام في مستودعات شركة أمازون

بدأت نقابة "فيردي" الألمانية للعاملي في قطاع الخدمات، إضرابات لعدة أيام في سبعة من مراكز توزيع شركة أمازون الأمريكية للتسوق الإلكتروني الـ 17 في البلاد اليوم الاثنين، وذلك للمطالبة بتحسين حماية البيانات والأجور بشكل أفضل.

وقال متحدث باسم النقابة في برلين إن الإضرابات تجري في كل من ، باد هيرسفيلد وكوبلنز ولايبزيج وراينبرج وجرابن وفيرن، وإنها سوف تكون متباينة في مدتها.

وقالت النقابة إنه لن يتم إجراء تقييم شامل لتلك الإضرابات إلا مع نهايتها ، بيد أنه من المتوقع مشاركة نحو 2500 شخص، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل أعمال أمازون.

وتأتي هذه الإضرابات في اليوم التالي ليوم العمال العالمي في أول مايو.

وقالت أمازون إنها لا تتوقع أي تأثير على العملاء. وأشار المتحدث باسم الشركة ، إلى أن تدفق السلع يمكن تحويله إلى مراكز توزيع ألمانية أخرى أو إلى دول مجاورة.

يشار إلى أنه منذ عام 2013، تحاول فيردي إجبار عملاق البيع بالتجزئة الأمريكي على الاعتراف باتفاقية المفاوضة الجماعية الوطنية لقطاع التجزئة وطلبات البريد عبر إجراءات تشمل الإضراب وإبطاء العمل والتوقف عن العمل.

وتصر أمازون، التي بلغت إيراداتها العالمية ما يقرب من نصف تريليون دولار العام الماضي، على دفع أجور العمال كمقدمي خدمات لوجستية. وقال متحدث باسم الشركة إنهم يؤمنون بسياسة بالجمع بين الأجور العادلة والمزايا الإضافية الجذابة.