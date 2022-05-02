شنجهاي تسجل أقل من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

سجلت مدينة شنجهاي أقل من 10 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، فيما يبدو أنه دلالة على تراجع حدة تفشي الفيروس، في الوقت الذي فرضت فيه بكين سلسلة من القيود لتجنب وقوع أزمة مماثلة في العاصمة الصينية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شنجهاي، التي يبلغ تعداد سكانها 25 مليون نسمة، سجلت 7333 حالة إصابة جديدة أمس الأحد، بعدما سجلت 7872 حالة إصابة يوم السبت.

سجلت بكين 41 حالة إصابة جديدة أمس الأحد، مقارنة بـ59 حالة أمس الأول السبت. وتبذل السلطات جهود لضمان أن فترة عطلة عيد العمال لا تؤدي لتفش أوسع نطاقا لفيروس كورونا.

وقد قامت بكين بإغلاق صالات الجيم ودور السينما وتناول الطعام في المطاعم خلال العطلة، التي تمتد حتى الأربعاء المقبل.

وبعد انتهاء العطلة، سوف يحتاج الطلاب والعاملون الخضوع لاختبار يفيد بسلبية إصابتهم بالفيروس حتى 48 ساعة لكي يتمكنوا من العودة للمدرسة أو مكان العمل.

وقد أعلنت السلطات في بكين اليوم الاثنين إجراء جولة جديدة من اختبارات كورونا في 12 منطقة ابتداء من غد الثلاثاء.