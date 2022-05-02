 فيديو.. لقطات من أداء خادم الحرمين وولي عهده صلاة العيد بالمسجد الحرام - بوابة الشروق
الإثنين 2 مايو 2022 6:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. لقطات من أداء خادم الحرمين وولي عهده صلاة العيد بالمسجد الحرام

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 5:59 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 5:59 م

أدّى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، صلاة العيد في المسجد الحرام في مكة، وأدّى الملك الصلاة مع ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين السعوديين.

وكتب الملك سلمان قد تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» بمناسبة عيد الفطر، قال فيها: «نحمد الله أن أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلّغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات».

وأضاف: «نشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك