أدّى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، صلاة العيد في المسجد الحرام في مكة، وأدّى الملك الصلاة مع ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين السعوديين.

وكتب الملك سلمان قد تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» بمناسبة عيد الفطر، قال فيها: «نحمد الله أن أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلّغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات».

وأضاف: «نشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير».

