متاحف الآثار تحتفل بعيد الفطر المبارك

اختارت بعض متاحف الآثار على مستوي الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، عددا من القطع الأثرية من مقتنياتها والتي تعبر عن الاحتفالات عبر العصور المختلفة لوضعها في عرض مميز طوال شهر مايو، عبر استفتاء الجمهور لاختيار القطع الفائزة عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض المتحف القبطي قطعة من الخشب عليها نحت بالبارز لمجموعة من عازفي الموسيقي من السيدات بصحبة مجموعة من الأطفال يلعبون الأكروبات وكأنهم فى احتفال شعبى.

أما في متحف ركن فاروق بحلوان، فتعرض صورة فوتوغرافية لزفاف الملك فاروق والملكة ناريمان وعليها توقيع المصور الملكي، آنذاك، رياض شحاته والصورة داخل برواز خشب يعلوه التاج الملكي.

وفي متحف المركبات الملكية بالقاهرة، يعرض عربة كانت تستخدم لاستقبال كبار الزوار بالمناسبات الرسمية، وفي متحف جاير أندرسون، يتم عرض طبلة ذات رق من الخشب المطعم بالخشب والأبنوس والسن من القرن 18-19.

أما في متحف مطار القاهرة الدولي 2، فتم عرض مخطوط تسبحة كيهك "الأبصلمودية الكيهكية"، وهو كتاب تسبحة يضم "صلاة عشية أحاد شهر كيهك ، وكثيراً ما تستخدم بعض هذه التسابيح خارج شهر كيهك ومنها ما يقرأ في الأعياد المختلفة مثل عيد النيروز، وفي متحف آثار طنطا، يعرض مومياء القمح من العصرين اليوناني والروماني، على هيئة الإله أوزيريس داخل لفائف من الكتان، بداخل تابوت على هيئة الإله حورس، حيث كان يتم صنعها علي شرف الإله أوزيريس للاحتفال بالحصاد.

وفي متحف آثار الوادي الجديد، يعرض إناء من الفيانس من العصرين اليوناني الروماني، عليه زخارف نباتية والإلهة حتحور وله بروزان عند الرقبة على شكل رأس حيوان وكان يستخدم هذا الإناء في أعياد واحتفالات السنة الجديدة.