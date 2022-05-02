روسيا تنشر طائرات لمكافحة حرائق غابات في سيبيريا

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انتشرت حرائق الغابات مرة أخرى في روسيا بعد نهاية فصل الشتاء، حيث تهدد بالفعل المناطق المحلية الأولى في سيبيريا.

وقال بيان لوكالة إدارة الكوارث اليوم الاثنين: "في الساعة 10 مساء (1500 بتوقيت جرينتش) تم احتواء حريق الغابات في منطقة مينوسينسك على مساحة 500 هكتار".

وقالت الوكالة إنه تم أيضا نشر مروحيات وطائرات مكافحة حرائق من طراز بي 200 لمكافحة حرائق الغابات.

ويشتعل حاليا ما مجموعه 12 حريقا للغابات في جنوب منطقة كراسنويارسك في سيبيريا. وتتأثر منطقة مينوسينسك بشكل خاص، حيث أعلنت حالة الطوارئ هناك.

وتعرقل الرياح القوية جهود مكافحة الحرائق. وفي الوقت ذاته، تعين إغلاق طريق ممتد لمسافة طويلة.

وتشهد منطقة سيبيريا حرائق الغابات الضخمة بشكل متكرر. ووفقا للبيانات الرسمية من هيئة المساحة، احترق أكثر من 2ر18 مليون هكتار من الغابات والسهول في الشهور القليلة الماضية.

وقال المعنيون بالبيئة إن هذه هى أكبر مساحة منذ بدء تسجيل حوادث حرائق الغابات.