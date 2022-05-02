الأمم المتحدة: 3153 قتيلا و3316 مصابا من المدنيين بأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسى

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قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين فى النزاع الأوكرانى أنه سجل ومنذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس الأحد ما يصل إلى 6469 ضحية مدنية للنزاع بينهم 3153 قتيلا و3316 مصابا.

وفى الوقت الذى أشار المكتب الأممى إلى أن 1638 مدنيا قتلوا اضافة الى 1603 مصابا فى منطقتى دونيتسك ولوهانسك فقد نوه إلى أن 1539 مدنيا قتلوا وأصيب 1218 آخرون فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الاوكرانية فى حين قتل 99 مدنيا وأصيب 385 آخرون وذلك فى المناطق التى نصبت نفسها بنفسها.

تحديث المكتب الاممى قال ان 1515 مدنيا قتلوا اضافة الى 1713 اصيبوا وذلك فى مناطق اوكرانية اخرى هى مدينة كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك وبولتافا ومناطق جيتومير والتى كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الإصابات.

أوضح المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.