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حاكم الزاملي يدعو إلى التضامن والانطلاق نحو بناء العراق

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 8:05 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 8:06 م

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الإثنين، الشعب العراقي وعموم المسلمين في العالم بحلول عيد الفطر المبارك.

ودعا الزاملي، في بيان أودرته قناة "السومرية" الفضائية العراقية، إلى ضرورة إدامة استلهام دروس التراحم والتعايش والتسامح من شهر رمضان المبارك وتعزيز التضامن بين جميع أطياف الشعب، لمعالجة الظواهر السلبية التي باتت تستهدف المجتمعات الإسلامية لا سيما العراق كالمخدرات والجريمة المنظمة وغيرها، ونبذ التفرقة والتعصب ولغة الكراهية والتطرف بكافة أشكالها لضمان وحدة البلد والشعب، للانطلاق نحو بناء عراق قوي ومزدهر في كافة المجالات".

وأضاف: "شهداء الوطن، مشيدًا بأبطال الأجهزة الأمنية بكافة الصنوف والتشكيلات لما حققوه من انتصار عظيم على الإرهاب، داعيًا لمواصلة مسيرة بناء العراق الديمقراطي الحديث، والتمسك بوحدته".

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