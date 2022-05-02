تراجع أسهم شركة فايزر مع إخفاق أقراصها في منع إصابة مخالطين للمصابين كورونا

تراجعت أسهم شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر"، اليوم الاثنين، بعد الكشف عن إخفاق أقراص باكسلوفيد الخاصة بالاستخدام الوقائي بعد التعرض لفيروس كورونا، في إظهار مدى فعاليتها في إحدى التجارب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الاثنين.

وتراجع سهم فايزر في بورصة نيويورك بنسبة 2ر2٪ في الساعة 36ر9 صباحا.

ونقلت بلومبرج عن شركة ايرفينيتي لتحليل البيانات، قولها إن باكسلوفيد يستعد ليصبح واحدا من أسرع الأدوية مبيعا على الإطلاق، مع احتمالات تحقيقه نحو 24 مليار دولار من المبيعات المتوقعة لعام 2022.

كما حصدت شركة فايزر مليارات الدولارات من المبيعات العالمية من لقاحها المضاد لكوفيد 19.

وقالت الشركة مساء يوم الجمعة الماضي، إن الدواء أخفق في تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في الحد من خطر إصابة البالغين المعرضين لفيروس كورونا من خلال المخالطة المنزلية.