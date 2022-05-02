وزارة الصحة الإندونيسية تعلن وفاة 3 أطفال بالالتهاب الكبدي الحاد مجهول السبب

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، وفاة 3 أطفال بالالتهاب الكبدي الحاد في أبريل الماضي، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن هذا المرض الغامض الذي أصاب أطفالا من الولايات المتحدة إلى آسيا إلى ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول في بيان اليوم الاثنين، إن الاطفال، الذين تم نقلهم للمستشفى في العاصمة جاكرتا، كانوا يعانون من الإعياء والقئ والإسهال والحمى واليرقان ونوبات وفقدان للوعي. وحثت الوزارة الآباء الذين تظهر على أبنائهم هذه الأعراض إحضارهم للمستشفى على الفور.

وأوضحت الوزارة أنها تجرى سلسلة من الاختبارات لتحديد سبب المرض، وأصدرت مرسوما لتعزيز مراقبة المرض في أنحاء البلاد.

وكانت سنغافورة قد أعلنت في بداية الأسبوع تسجيل حالة إصابة بالمرض لدى طفل يبلغ من العمر عشرة أشهر، وتحقق السلطات في ما إذا كانت الحالة مماثلة للحالات الأخيرة التي تم تسجيلها في أنحاء العالم.