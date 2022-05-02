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مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في طولكرم وجنين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 6:32 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 6:32 م

شهدت محافظتا جنين وطولكرم الفلسطينيتان الواقعتان في شمال الضفة الغربية، اليوم الإثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن المواجهات في جنين اندلعت في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية الواقعة جنوب المحافظة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، فيما قالت مصادر طبية إنه تم معالجة المصابين ميدانيًا.

وفي محافظة طولكرم، قال شهود عيان إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال كفر اللبد، ما أدى إلى إصابة الطبيب عدنان أحمد محفوظ، 70 عامًا، بعيار مطاطي في الرقبة، أثناء تأدية واجبه في علاج المُصابين خلال المواجهات، فيما أصيب ثلاثة آخرون بحالات اختناق، وتم مُعالجتهم ميدانيًا.

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