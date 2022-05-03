مسؤول إيراني يعلن أن بلاده ضمن 4 دول رائدة في مجال الطائرات المسيرة

صرح نائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، بأن بلاده تعد ضمن الدول الأربع الرائدة في مجال الطائرات المسيرة في العالم.

وقال أبو الفضل أبو ترابي في تصريح صحفي اليوم الاثنين: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد ضمن الدول الأربع الرائدة في مجال الطائرات المسيرة في العالم، وهو نجاح تحقق في ظل الاعتماد على القدرات الداخلية ولن يتاثر أبدا بالحظر المفروض من قبل الأعداء، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف: يتم اليوم في البلاد تصنيع وانتاج 59 نوعا من الطائرات المسيرة من ضمنها طائرة يبلغ مداها 4 آلاف كلم.

وذكر أن إيران بإنتاجها المسيرات قد وفرت حاجتها للطائرات الحربية تقريبا، وأن الطائرات المسيرة التي تصنع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم يمكنها في الواقع أن تقوم بعمل طائرة حربية.

وتابع: "استمرارا لنجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينبغي الاشارة إلى نجاح الطائرات المسيرة في محور المقاومة بالمنطقة حيث أن توغل مسيرتين لأجواء كيان الاحتلال (إسرائيل) قد جعله يشعر بالعجز بحيث انه استخدم 41 طائرة حربية واستطلاعية ومسيرة للكشف عنهما".

يشار إلى أن إيران تزود حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن بطائرات مسيرة.

وأعلن الحزب عن استخدام هذه الطائرات في صراعه مع إسرائيل، فيما أعلن الحوثيون استخدامها في شن هجمات على السعودية.