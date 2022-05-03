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إصابة 7 أشخاص جراء حادث تصادم بكفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 11:56 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 11:56 م

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفوقة بالجسم، الاثنين؛ جراء حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، أمام قرية كنج عثمان بدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بدائرة مركز كفر الدوار ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين
إصابة كل من عبده عبد الحميد الدخاخنى 40سنة، ونادية عبد الفتاح الدخاخنى 60 سنة، وعيد عبد الحميد الدخاخنى 75سنة، وحمادة عيد عبد الحميد 43 سنة، ورضا علي عبد السلام 37 سنة، وسالم عبده سعيد عبد الحميد 13 سنة، وحنين حمادة عيد عبد الحميد 6 سنوات، وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون كفر الدوار بجروح وكدمات متفرقه بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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