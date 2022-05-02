نهاية عقم برشلونة وإنجاز أنشيلوتي يتصدران أبرز أحداث جولة الليجا

شهدت الجولة 34 من عمر الدوري الإسباني، تتويج ريال مدريد باللقب، قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات.

وضمن نفس الجولة، فاز برشلونة على ريال مايوركا بنتيجة 2-1.

وشهدت جولة الليجا، 10 حقائق وغرائب، نستعرضها على النحو التالي:

ريال مدريد بطل الليجا

توج ريال مدريد بطلًا لليجا بعد انتصاره الكاسح 4-0 على إسبانيول، ليحرز اللقب للمرة 35 في تاريخه، وللمرة الثانية في آخر 3 أعوام.

ويعد الريال هو الفريق الأكثر تتويجًا باللقب، رغم فوزه به مرتين فقط في الفترة بين موسمي 2008-2009 و2018-2019.

أنشيلوتي يكمل إنجازه

أكمل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، خماسية ألقابه للدوريات الخمس الكبرى الأوروبية بعد الفوز بلقب الليجا.

وتوج أنشيلوتي بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان في 2003-2004، والدوري الإنجليزي مع تشيلسي في 2009-2010، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في 2012-2013، والدوري الألماني مع بايرن ميونخ في 2016-2017.

برشلونة يعود للتسجيل والفوز في كامب نو

بعد هزيمتين متتاليتين على أرضه في الليجا، بواقع هدف نظيف أمام قادش ورايو فايكانو، عاد برشلونة ليهز الشباك ويحقق الفوز في كامب نو أمام مايوركا بعد الفوز عليه 2-1.

واستعاد برشلونة، الوصافة، ووسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الخامس، ريال بيتيس، الذي سيختتم الجولة الليلة أمام خيتافي، إلى 9 نقاط مع تبقي 4 جولات على الختام ويقترب من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

إشبيلية ومؤشر هبوط متواصل خلال الدور الثاني

بتعادله المخيب للآمال يوم الجمعة أمام قادش 1-1 في ملعب رامون سانشيز بيثخوان، يواصل إشبيلية منحنى الهبوط خلال الدور الثاني من الليجا، الذي لم يحقق خلاله الفوز سوى في 5 من أصل 15 جولة، على خيتافي وإلتشي وريال بيتيس وغرناطة وليفانتي.

وتعادل الفريق الأندلسي في 8 من هذه المباريات وخسر مباراتين، وحافظ على شباكه نظيفه في 5 مواجهات منها.

راؤول جارسيا عملاق الليجا الثالث

شهد انتصار بيلباو على أتلتيكو مدريد 2-0، رقمًا قياسيًا آخر للاعبه المخضرم راؤول جارسيا، الذي خاض مباراته رقم 550 في الليجا.

وأصبح جارسيا (36 عامًا) هو ثالث أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ البطولة، ولا يتفوق عليه سوى الحارس السابق أندوني زوبيزاريتا (622) والجناح الحالي خواكين سانشيز (596).

ولعب جارسيا 101 مباراة بقميص أوساسونا، و216 بقميص أتلتيكو، الذي توج معه بطلًا لليجا في 2014، و233 مباراة بقميص أسود الباسك.

بدويمير يصنع التاريخ مع أوساسونا

دخل المهاجم آنتي بوديمير، تاريخ أوساسونا بعدما واصل هز الشباك بقميصه للمباراة السادسة تواليًا في الليجا، بتسجيله لهدف التعادل 1-1 أمام إلتشي في ملعب مارتينيز فاليرو.

وأصبح بوديمير أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في 6 جولات متتالية بالليجا بعد أهدافه الخمسة السابقة في شباك ليفانتي وألافيس وفالنسيا وبيتيس وريال مدريد، متخطيًا رقم تشينجي موراليس الذي كان قد سجل في 5 جولات متتالية خلال موسم 2005-2006

فالكاو وعودة النمر

نجح المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو في العودة لهز الشباك، بعد غياب دام 5 أشهر ونصف، ليقود فريقه رايو فايكانو للتعادل في الوقت القاتل أمام ريال سوسيداد 1-1.

وكان آخر هدف يسجله فالكاو في 6 نوفمبر 2021 أمام ريال مدريد، ومنذ ذلك الحين لم ينجح في هز الشباك في أي من المباريات التسعة التي خاضها.

غرناطة يواصل التعادل مع كارانكا

خطف غرناطة، التعادل أمام سيلتا فيجو 1-1 بفضل هدف قاتل للاعبه داروين ماتشيس، ليحقق ثاني تعادلاته مع المدرب كارانكا، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام أتلتيكو مدريد.

وأصبح غرناطة على بعد نقطة وحيدة من الهروب من منطقة الهبوط، حيث يحتل حاليا المركز 18.

ألافيس يستيقظ

يواصل ديبورتيفو ألافيس، إصراره على التشبث بالنجاة من الهبوط بتحقيقه للفوز 2-1 على فياريال، وهو الثاني له في آخر 3 جولات، ليجني نقطته الـ 28 في المركز قبل الأخير ويبتعد بـ 4 نقاط عن النجاة.

وهذان الانتصاران مماثلان لما حققه ألافيس طوال 19 جولة سبقت الجولات الثلاثة الأخيرة، حيث حقق طوال هذه الفترة، فوزين فقط، مما يعني أن الفريق يعيش فترة من النشوة والطموح سعيًا للخروج من القاع.

دوارتي يسجل بعد غياب 16 شهرًا

عاد أوسكار دوارتي لتسجيل هدف ثمين، حقق من خلاله التعادل في مواجهة فالنسيا 1-1، ليعزز من فرص فريقه ليفانتي في البقاء بالأضواء.

ويعد هذا ثالث هدف لدوارتي مع ليفانتي، والأول منذ نحو عام و4 أشهر، حيث تعود آخر أهدافه إلى 29 ديسمبر 2020 أمام ريال بيتيس.