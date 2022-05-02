تركي الفيصل يرد على تصريحات هيلاري كلينتون: لسنا تلاميذ بالمدرسة

هاجم الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، بسبب تصريحاتها عن معاملة المملكة بأسلوب "العصا والجزرة".

وأعرب الفيصل خلال تصريح لشبكة "arabnews"، عن استيائه من تعليقات كلينتون، الداعية لنهج أسلوب "العصا والجزرة" لإجبار السعودية على زيادة حصتها من إنتاج النفط من أجل خفض الأسعار خلال ما أسمته "أزمة وجودية".

وقال الأمير السعودي: "لسنا تلاميذ بالمدرسة ليتم التعامل معنا بنهج العصا والجزرة. نحن دولة ذات سيادة، وعندما تتم معاملتنا بعدالة وإنصاف، فإننا نرد بالمثل"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وتابع: "من المؤسف أن تصدر تصريحات مشابهة من قبل سياسيين أينما كانوا. وآمل ألا تتوقف العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة، أو تبنى على هذا المبدأ".