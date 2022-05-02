تايلاند تسجل أقل من 10 آلاف حالة إصابة بكورونا لأول مرة منذ فبراير الماضي

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، صباح اليوم الاثنين، تسجيل أقل من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ مطلع فبراير الماضي.

وقد سجلت تايلاند 9331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و84 حالة وفاة.

وخرج 21 ألفا و168 من المصابين بكورونا من المستشفيات بعد تعافيهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست".

ومنذ بدء الجائحة في تايلاند أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و271 ألفا و815 حالة إصابة بكورونا، من بينها مليونان و48 ألفا و380 حالة في 2022 حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات في تايلاند 28 ألفا و701 منذ بدء الجائحة.