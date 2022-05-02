الكاظمي يوجه بضرورة مضاعفة الجهود في تأمين الحدود العراقية

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي ، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بضرورة تأمين المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومضاعفة الجهود في تأمين الحدود.

وأشاد الكاظمي ، خلال زيارة صباح اليوم إلى مقر قيادة العمليات المشتركة وعقده اجتماعاً مع القيادات الأمنية ، بـ "الجهود الأمنية التي بذلت في ملاحقة الجريمة المنظمة وعصابات المخدرات وغيره".

وشكر الكاظمي القيادات ومنتسبي القوات الأمنية على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الحفاظ على أمن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وإفشال مخططات العدو في إرباك الوضع الأمني داخل المدن، مؤكدا أن "العدو حاول الاستهداف لكن جهدنا الاستخباري ويقظة أبطال القوات الأمنية أفشلا مخططاته".

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان عبر حسابها على "تويتر" ، إن الكاظمي استمع لعرض مفصل من القيادات الأمنية عما تم إنجازه، وكذلك تم الارتباط مع بقية قيادات العمليات في المحافظات والاطلاع على سير المهام الأمنية وتنفيذ الواجبات الموكلة إلى كل قاطع من قواطع المسؤولية.