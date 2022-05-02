 الأوقاف: جهزنا 600 ساحة لصلاة العيد مع فتح مصليات السيدات والسماح باصطحاب الأطفال - بوابة الشروق
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الأوقاف: جهزنا 600 ساحة لصلاة العيد مع فتح مصليات السيدات والسماح باصطحاب الأطفال

صلاة العيد أرشيفية
صلاة العيد أرشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 12:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 12:32 ص

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم التنسيق لتجهيز أكثر من 600 ساحة من تلك الملحقة بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية لإقامة صلاة عيد الفطر.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أنه تم تجهيز تلك الساحات بالإضافة إلى المساجد الكبرى والجامعة، مع السماح بفتح مصليات السيدات واصطحاب الأطفال، في إطار إدخال الفرح والسرور على المواطنين.

وأكد أن المساجد والساحات ستكون مهيأة ومستعدة لاستقبال المصلين، على أن يتم إلقاء خطبة بعد الصلاة لمدة عشر دقائق مثلها كخطبة الجمعة، ليتم بعد الانصراف التعقيم والتطهير.

ونوه بالاستمرار في الحفاظ على النفس البشرية، من خلال الالتزام بالضوابط والإجراءات التي أقرها أهل الخبرة في مجال الصحة، نافيًا ما قيل حول منع الأطفال من صلاة العيد.

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