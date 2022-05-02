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كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر إيقاف الثنائي لوكا باريريتو ولويجي ناسكا حكما تقنية الفيديو «VAR» في مباراة سبيزيا ولاتسيو والتي أقُيمت السبت الماضي لحساب الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية فإن الاتحاد الإيطالي قرر إيقاف الثنائي حتى نهاية الموسم على خلفية إقرارهما لاحتساب هدف فوز لاتسيو بواسطة فرانشيسكو أتشيربي، على الرغم من وجود حالة تسلل على اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما انتقد قرار احتساب هذا الهدف حيث قال إن الحكم تحيز لفريق لاتسيو غريمه ومنافسه المباشر على مقعد الدوري الأوروبي.

ويحتل روما المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي برصيد 59 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن لاتسيو السادس.