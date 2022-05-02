الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 100 شخص من مصنع آزوف ستال والمنازل المجاورة له

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إجلاء أكثر من 100 شخص من مصنع "آزوف ستال" والمنازل المجاورة له خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء من قرر البقاء في جمهورية دونيتسك ومن قرر المغادرة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام كييف.

وقال بيان للدفاع الروسية:" إن عملية إجلاء الرهائن المدنيين، الذين يحتجزهم القوميون الأوكرانيون في مصنع "آزوف ستال"، والتي تمت بمبادرة من الجانب الروسي، أسفرت عن خروج 25 شخصا من المنازل المجاورة و21 شخصا من المصنع في اليوم الأول للعملية، أي 30 أبريل، وقرر هؤلاء طوعية البقاء في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "في اليوم الثاني من العملية،الأول من مايو، جرى إجلاء 80 رهينة مدنية أخرى، وتم إيواؤهم وتقديم الطعام والمساعدة الطبية لهم، منهم 11 شخصا قرروا طواعية البقاء في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع: "69 شخصا مدنيا قرروا المغادرة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام كييف، وتم تسليمهم إلى ممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر".