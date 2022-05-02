ألمانيا: إصابة أربعة أشخاص جراء اشتباكات بين جماعة يمينية متطرفة ومتظاهرين مناهضين

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أصيب أربعة أشخاص بجروح في اشتباكات بين متطرفين يمينيين ومتظاهرين مناهضين لهم كانوا متجهين من وإلى مسيرة يمينية متطرفة في مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا اليوم الأحد، وفقا لتقارير الشرطة.

وأصيب الأشخاص الأربعة من المجموعة اليمينية المتطرفة بجروح خطيرة لدى عودتهم من المسيرة، عندما تعرضوا لهجوم بالأسلحة بعد مغادرتهم محطة قطار كريميتشاو. وكانت هناك بقع من الدم ظلت مرئية في المساء.

ونقل الأشخاص المصابون إلى المستشفى بجروح في أيديهم ورؤوسهم.

وتحقق الشرطة في انتهاكات خطيرة للسلام وتبحث عن ستة إلى 10 أشخاص من المجموعة اليسارية، بينهم امرأة.

وفي وقت سابق استخدمت الشرطة الألمانية رذاذ الفلفل والهروات مع متظاهرين من الطيف اليساري المتطرف في مدينة دورتموند غربي البلاد اليوم الأحد.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن هؤلاء الأشخاص هاجموا أفراد الشرطة وحاولوا اختراق أحد الحواجز.

في المقابل، شكت متحدثة باسم حركة "اوتونومن انتيفا 170/ المستقلون المناوئون للفاشية/" من عنف الشرطة وأعلنت عن وقوع إصابات بين العديد من المشاركين في المظاهرة، غير أن المتحدثة باسم الشرطة قالت إنه ليس لديها معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات.

وكان المتظاهرون يرغبون في التصدي لمسيرة ليمينيين متطرفين تضم نحو 220 شخصا.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة أن مظاهرة اليمينيين المتطرفين لم تكن قد بدأت على الإطلاق وقت وقوع المصادمات مع الشرطة.

كانت الشرطة أمرت المتطرفين اليمينيين بطي العديد من الرايات قبل بدء المسيرة.

وأعلنت الشرطة عن حظر التجمعات العامة التي تعبر عن استعداد للعنف من خلال الظهور شبه العسكري.