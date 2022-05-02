الموريتانيون يخلدون ذكرى عيد الفطر السعيد

أحيا المواطنون في موريتانيا اليوم الاثنين الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

ففي نواكشوط أدى الموريتانيون صلاة العيد في المساحات المخصصة للصلاة.. وأقيمت صلاة العيد بمشاركة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء الحكومة وكبار قادة القوات المسلحة والامن وسفراء الدول الاسلامية وعشرات الآلاف من سكان نواكشوط في المسجد العتيق الواقع على شارع جمال عبد الناصر.

وأبرز فضيلة الإمام أحمدو ولد لمرابط حبيب الرحمن الذي أم جموع المصلين، في خطبة العيد، عظمة يوم عيد الفطر المبارك الذي له ميزات يتميز بها منها أنه يوم احتفال شرعي بمناسبة اكتمال شهر رمضان وقيامه، وفيه يظهر المسلمون فرحهم بنيلهم الجائزة التي أعلن عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأكد أن الإسلام دين عدل وإحسان، لا دين جور وعدوان ولا دين عسر وعنف، مشيرا إلى أن من يرتكب ما يؤدي على زعزعة الأمن والاستقرار فالإسلام منه براء.

وحث على الاعتصام بحبل الله، مؤكدا أن الإسلام المراد التمسك به هو الإسلام الوسطي الذي لا يشوبه غلو ولا إفراط ولا تفريط ولا تطرف ولا إرهاب.