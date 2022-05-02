القبض على فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية بعد مقتل حارس مستوطنة إسرائيلية

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أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" القبض على فلسطينيين اثنين للاشتباه بصلتهما بمقتل حارس أمن إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وقال "شين بيت" إنه تم العثور أيضا على سلاحي قتل خلال عملية لقوات الأمن الإسرائيلية مساء يوم أمس السبت.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، تم القبض على الرجلين في المنطقة المحيطة ببلدة سالفيت بشمال الضفة الغربية.

كان حارس أمن قتل بالرصاص عند مدخل مستوطنة أرئيل الإسرائيلية ،في الهجوم الذي وقع مساء يوم الجمعة الماضي.

ولا يزال الوضع الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية متوترا عقب موجة من الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كان عشرات الفلسطينيين قد أصيبوا يوم الجمعة الماضي في تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية حول المسجد الأقصى بمدينة القدس القديمة.