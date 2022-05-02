 سفارة أمريكا بأوكرانيا تأمل في العودة إلى مقرها في كييف بحلول نهاية مايو الجاري - بوابة الشروق
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سفارة أمريكا بأوكرانيا تأمل في العودة إلى مقرها في كييف بحلول نهاية مايو الجاري

أ.ش.أ
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 5:07 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 5:07 م

أعربت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا عن الأمل في العودة إلى العاصمة كييف، بحلول نهاية مايو في حال سمحت الظروف.

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في أوكرانيا، كريستينا كفين - خلال مؤتمر صحفي بمدينة لافيف غربي البلاد نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين - "نأمل كثيرًا في أن تسمح الظروف لنا بالعودة إلى كييف، بحلول نهاية الشهر الجاري .. نحن ننصت إلى اختصاصيي الأمن المحترفين وعندما يخبروننا أنه بإمكاننا العودة، سنعود".

وكانت الولايات المتحدة قد قررت إغلاق سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف في 24 فبراير الماضي، ونقلت مؤقتًا عددًا صغيرًا من الأفراد الدبلوماسيين المتبقيين في البلاد إلى مدينة لافيف قبل 10 أيام من بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.

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