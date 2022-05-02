وزير الدفاع الكويتي : فخورون بالروح المعنوية العالية لرجال قواتنا المسلحة وجهودهم في حماية الوطن

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الاثنين عن الفخر والاعتزاز بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها رجال القوات المسلحة وما يقومون به من جهود وعمل متواصل ودؤوب في سبيل حماية وطننا الغالي.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الدفاع الكويتية اليوم الاثنين، خلال زيارة الشيخ طلال الخالد إلى قوة واجب مبارك (بوبيان) رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من كبار قادة الجيش لتهنئة منتسبي القوة بعيد الفطر السعيد.

وأثنى وزير الدفاع الكويتي على الدور الذي يؤديه منتسبو القوة وما يتمتعون به من جاهزية ويقظة واستعداد مشيدا بإمكانياتهم وقدراتهم في العمل على المراقبة لحفظ أمن الحدود البرية والبحرية بالمنطقة الشمالية للبلاد.

ودعا منتسبي القوة البرية إلى مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهما.