أحمد حسن يكشف سر تألق زيزو مع الزمالك

أشاد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوي الذي ظهر عليه أحمد سيد زيزو في مباراة ايسترن كومباني والزمالك.



وفاز الزمالك على ايسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما «الاحد» ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للدوري.

وقال أن الطريقة التي تعامل بها احمد سيد زيزو في كرة الهدف الثاني تدل على انه لاعب جاهز بدنيا بصورة كبيرة جدًا بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال شوطي المباراة.

وكشف احمد حسن عن سر تألق زيزو، خلال مباريات الزمالك، قائلًا «رأيت فيديوهات كثيرة لأحمد سيد زيزو خلال الفترة الاخيرة تؤكد على أن احمد سيد زيزو لايكتفي بالمران في الزمالك فقط ولكن واضح انه يتدرب تدريبات اضافية بمفرده تحت اشراف مدربين متخصصين للإرتقاء بمستواه البدني ليظهر لنا بتلك الصورة المتميزة».