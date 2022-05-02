مفتي لبنان يحذّر من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية

حذّر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الاثنين، من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية، ودعا إلى التخلص من سيطرة الفاسدين وهيمنتهم على مقدرات الشعب.

وقال المفتي دريان، في خطبة عيد الفطر في جامع محمد الأمين في وسط بيروت اليوم، إن "الامتناع عن المشاركة في الانتخابات هو الوصفة السحرية لوصول الفاسدين السيئين إلى السلطة"، مشيرا إلى أن "الانتخابات النيابية فرصة أمامنا للتغيير. فليكن تغييرا نحو الأفضل، باختيار الأصلح والمشاركة الفعلية الكثيفة".

وأضاف "لقد مر لبنان عبر تاريخه الحديث، بأزمات سياسية وأمنية صعبة ومعقدة وواجه مصاعب اقتصادية واجتماعية كثيرة ومتداخلة، ولكنه استطاع أن يخرج منها بفضل تمسكه بوحدته الوطنية وعيشه الواحد".

وذكر أن اللبنانيين اليوم قادرون "على إعادة بناء وطنهم من جديد، وعلى إعادة ترميم مؤسسات دولتهم المتداعية، وذلك انطلاقا من اختيار أعضاء المجلس النيابي الذي يشكل المدخل إلى الإصلاح المنشود".

ودعا دريان الناس ليكون همّهم منصب على التغيير الوطني، والإنقاذ الوطني، بدل أن يكون همهم الاندفاع نحو الهجرة، حتى لو كان الثمن أن تطويهم أمواج البحر الهائجة.

يذكر أن أولى مراحل الانتخابات النيابية تبدأ في السادس من مايو الحالي موعد انتخاب اللبنانيين المقيمين في الدول العربية، والمرحلة الثانية في الثامن من الشهر الحالي موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين في باقي الدول الأجنبية، أما اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية فسيكون في 15 من الشهر الحالي.