شواطئ الإسكندرية كاملة العدد في أول أيام عيد الفطر

شهدت الشواطئ بالإسكندرية، إقبالا كبيرا من المواطنين والمصطافين، حيث جاءت غالبيتها كاملة العدد تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبدأ استقبال الرواد بشاطيء الأنفوشي الذي أعلنه محافظ الإسكندرية مجاني، يضاف إلى شاطئ المندرة، الذي تم تشغيله الصيف الماضي.

وخلال جولته التفقدية صباح اليوم، شدد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرىة، على مستأجري الشواطئ بعدم استغلال المواطنين وحسن معاملتهم، وكذلك التأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس.

وأشار رشاد إلى أن رسوم دخول جميع الشواطىء والبالغ عددها 44 شاطئا دون أى زيادة بواقع 5 جنيهات للشواطىء العامة و10 جنيهات لشواطىء الخدمة لمن يطلبها و15 جنيها للشواطىء المميزة و25 جنيها للشواطىء السياحية.

وأضاف أن أسعار التذاكر شاملة سعر الشمسية والكرسي والترابيزة وجميع الخدمات، منوها إلى أنه تم وضع قائمة بأسعار دخول الشواطىء والخدمات المقدمة على بوابة كل شاطىء.

ووجه بتواجد فرق المتابعة اليومية والرقابة على جميع الشواطئ وتوافر جميع قنوات التواصل مع المواطنين للتأكد من تحقيق الانضباط الكامل.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين بالحفاظ على نظافة الشواطئ والالتزام بتعليماتها وأهمها تعليمات فرق الإنقاذ والغطاسين، مع حظر نزول البحر بعد غروب الشمس، وتأكيد ضرورة الالتزام بالآداب العامة فيما يخص ارتداء الملابس المناسبة حال مغادرة الشواطئ والسير على طريق الكورنيش والطرق الفرعية.

فيما رفعت المستشفيات العامة والمركزية والنوعية حالة الاستعدادات القصوى لمواجهة الحالات الطارئة بداية من اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك ولمدة أسبوع، حيث تقرر إلغاء إجازات أطباء الطوارئ والحميات، ومضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين فى جميع التخصصات مع التأكيد على توفير الأمصال ومضادات السموم وأكياس الدم بالمستشفيات.

من جانبه قال الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرىة، في تصريحات صحفية، إنه تم توفير سيارات إسعاف بنقاط تمركز بجوار الحدائق والشواطئ، كما سيتم تشغيل وحدات الإسعاف المنتشرة على طول شاطئ الإسكندرية.

فيما تفقد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محمد سعد الله، اليوم، صوامع القمح بقرى العامرية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأقماح غدا الثلاثاء، بمرافقة أماني حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب بالمديرية.

وقال سعد الله، في تصريحات صحفية، إنه تم تقسيم إجازات المخابز على 3 أيام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء اجازة العيد والتأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم و حصة يومين مقدما.

وأشار سعد الله، إلى أنه تم شن الحملات مستمرة صباحية ومسائية لإحكام الرقابة خلال أجهزة العيد والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

ونوه وكيل التموين، إلى أنه تشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية الفرعية والمنعقدة حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.