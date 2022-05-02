أبو ظبي تخصص ساحات لصلاة العيد للمرضى طريحي الفراش

أدى أكثر من 75 مريضًا صلاة عيد الفطر بمستشفى مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، حيث تم تخصيص ساحة للصلاة للمرضى في لفتة إنسانية تهدف لنشر البهجة و فرحة العيد بينهم.

وقالت إدارة المستشفى في بيان لها اليوم الاثنين، إنها أعدت ترتيبات خاصة لنقل المرضى طريحي الفراش وكبار السن إلى منطقة الصلاة بدعم من الطاقم الطبي، كما أهدتهم ملابس جديدة قبل الصلاة.

وقال عمران الخوري رئيس مجموعة (في بي إس) للرعاية الصحية لقطاع تطوير الأعمال: "حضر المرضى على أسرة طبية ومقاعد متحركة في ساحة كبرى، ليستمعوا إلى خطبة العيد، وأداء الصلاة قدر استطاعتهم، يحيطهم ذووهم وموظفو المستشفى، في أجواء إيمانية صاحبتها بهجة العيد، وخففت من آلام المرض.

وأضاف: "سعداء بتنظيم هذه المبادرة ليشعر المرضى بأجواء العيد وسط أفراد من عائلاتهم، حاولنا أن نشعرهم بأنهم في منازلهم من خلال توفير أفضل رعاية صحية واجتماعية".