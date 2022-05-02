رئيس جامعة أسيوط يزور المستشفيات الجامعية فى أول أيام عيد الفطر

زار طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ظهر اليوم، مستشفيات أسيوط الجامعية، يرافقة علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وعلاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسي، وسعيد متولى العضو الإدارى للفريق المشرف على وحدة الإصابات، ومروة كمال المشرف على الاستقبال العام.

وصرح رئيس جامعة أسيوط بأن زيارته لبعض أقسام مستشفيات تأتى حرصاً منه على تقديم التهنئة للأطقم الطبية المناوبة خلال أول أيام العيد وكذلك الاطمئنان على انتظام الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح رئيس الجامعة أن زيارته تضمنت إصدار توجيهات مشددة لمنع المرافقين للمرضى البالغين واقتصارها على الأطفال فقط ومنع الزيارات بأقسام العناية المركزة، والاستقبال والإصابات والطوارئ وذلك لمنع تكدس الأفراد داخل تلك الأقسام وتسهيل العمل على الأطقم الطبية وذلك فى ظل أعداد المرضى المترددين على تلك الأقسام وخطورة الحالات بها.

وأشاد الدكتور طارق الجمال خلال الزيارة بانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية فى نوبات عملهم، مشيداً بالجهد المبذول فى خدمة العدد الكبير المتواجد بمختلف أقسام مستشفيات الجامعة ومن مختلف محافظات الصعيد.

وقال الدكتور علاء عطية إن جولة رئيس الجامعة تضمنت زيارته لقسم الإصابات والعنايات المركزة والمتوسطة وأقسام الإصابات والطوارىء واستقبال مستشفى العصبية، والاستقبال العام، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة شارك بنفسه فى إجراء الكشف الطبى على عدد من مرضى الحوادث المترددين على قسم الطوارئ والإصابات وتوجيه شباب الأطباء بإلاجراءات اللازمة لعلاج المرضى.

وأردف أن قسم الإصابات يضم أكثر من 200 مريض منهم 75 حالة طوارئ من مصابى الحوادث المحولين من محافظات نجع حمادى وسوهاج وبنى سويف والمنيا، إلى جانب وجود أكثر من 45 مريضا بقسم الاستقبال العام ما بين داخلى وخارجى.