تقرير: القوات الروسية تصادر المعدات الزراعية والحبوب ومواد البناء من أوكرانيا وتشحنها للشيشان

تحدثت تقارير إعلامية، عن أن القوات الروسية في مدينة ميليتوبول صادرت جميع المعدات من متجر معدات زراعية في المدينة، وشحنتها إلى الشيشان، ليتبين لدى وصولها أن المعدات لا تعمل إذ تم تعطيلها عن بعد.

ونقلت قناة «سي إن إن» عن رجل أعمال قوله إن القوات الروسية استولت على المعدات الزراعية والحبوب وحتى مواد البناء، بما يتجاوز نهب المساكن على نطاق واسع في أوكرانيا.

لكن مصادرة المعدات الزراعية القيمة من وكالة «John Deere» في ميليتوبول، تظهر أن أعمال النهب تتم بشكل منظم وعلى مستويات عليا، وتستخدم وسائل نقل الجيش الروسي لهذا الغرض، وفق إذاعة مونت كارلو.

وقدرت قيمة المسروقات من هذا المتجر بأكثر من 5 ملايين دولار، إذ بلغت قيمة الحصادات وحدها 300 ألف دولار.

وأفادت المصادر، بوجود مجموعات متنافسة داخل الجيش الروسي: يأتي بعضها في الصباح والبعض الآخر في المساء.

وتحتوي هذه الآلات المتطورة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ما سمح بتعقبها وتحديد وصولها إلى قرية زاخان يورت في الشيشان.

ولفتت المصادر إلى أنه لدى وصول الحصادتين إلى الشيشان، أدرك "الغزاة" أنهم لا يستطيعون تشغيلها، لأنها أغلقت عن بعد.

وأوضحت أنّ الروس يحاولون الآن إيجاد متخصصين بإمكانهم تعطيل نظام الحماية، كما باستطاعتهم جني بعض الأموال إذا بيعت كقطع غيار.