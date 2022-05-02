لافروف: العملية في أوكرانيا مرتبطة بتحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن القوات الروسية لن ترهن مهامها في أوكرانيا بتاريخ محدد، مضيفا أن العملية مرتبطة بتحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها.

وقال، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "إن احتفالات النصر التي تصادف التاسع من مايو تقليد راسخ منذ فترة الاتحاد السوفيتي ... وفي هذه الحالة، نركز أعمالنا في أوكرانيا حصريا على المهام التي ذكرتها، وهي حماية وأمن السكان المدنيين، وأن لا تكون هناك تهديدات على أراضي أوكرانيا بالنسبة للسكان أو روسيا".

وأضاف أن الغرب يحاول التقليل من خطورة تهديدات النازية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن وتيرة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تعتمد أولا وقبل كل شيء على الحاجة إلى تقليل المخاطر على السكان المدنيين والعسكريين الروس.

من ناحية أخرى، قال لافروف إنه تم سرقة أكثر من 300 مليار دولار، معظمها مدفوعات لتسليم النفط والغاز، لأن شركة الطاقة العملاقة جازبروم اضطرت إلى الاحتفاظ بأموال في حساباتها في البنوك الغربية.

وأضاف لافروف لوسائل إعلام إيطالية: "لقد أرادوا معاقبة روسيا ، لذا سرقوها" ، موضحًا أن "الأموال سُرقت منا (أكثر من 300 مليار دولار) ... وأن معظم المبلغ كان مقابل إمدادات النفط والغاز"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وردا على سؤال حول سبب توقف روسيا لتسليم الغاز، الأمر الذي أثار مخاوف في إيطاليا، قال لافروف إن الغرب قد يأخذ أموالا من روسيا في أي وقت في المستقبل إذا ظل الوضع على ما هو عليه.

وقال لافروف: "... اضطرت" غازبروم "للاحتفاظ بالأموال في حساباتها في البنوك الغربية (وفقًا لقواعدك)" ، مضيفًا "لقد اقترحنا الآن اعتبار عمليات التسليم مدفوعة ليس عندما يحصل جازبروم بنك على اليورو أو الدولارات، ولكن عندما يتم تحويلها إلى روبل، وبالتالي لا يمكن سرقتها بعد الآن".